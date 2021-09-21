الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحرس الثورى الإيرانى يعلن تدمير مقرات لـ«جماعات معادية» فى العراق

الحرس الثورى الإيرانى
الحرس الثورى الإيرانى

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته دمرت 4 مقرات لـ"جماعات معادية للثورة" في كردستان العراق، مستخدمة "القذائف الذكية ردا على تحركاتها الحدودية الأخيرة".

 

ونقلت وكالة "تسنيم" عن القيادي في الحرس الثوري مجيد أرجمند فر قوله إن "هذه الجماعات المعادية للثورة تم تنظيمها من قبل مجموعة من استخبارات الدول المعادية والأجنبية وحتى بعض الدول العربية في شمال العراق".

 

واعتبر أن هذه الدول تسعى إلى "تنفيذ أهدافها وإيجاد عقبات في طريق الجمهورية الإسلامية"، مضيفا أن "هذه الجماعات المعادية للثورة كانت موجودة على مسافة قصيرة من الحدود الإيرانية ولقد وجهنا لهم التحذيرات اللازمة".

 

وأشار إلى تحذير إيران للحكومة العراقية قائلا "لقد حذرنا من أنه في حالة ملاحظة أدنى خطأ من هذه الجماعات المعادية، فإنها ستتلقى ردا شديدا".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 17 ألفا و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 5 ملايين و442 ألفا و232 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 6 آلاف و707 حالات في وضع حرج.

 

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 344 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 117 ألفا و526 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و792 ألفا و117 شخصا حتى الآن.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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الحرس الثورى الإيرانى يعلن تدمير مقرات لـ«جماعات معادية» فى العراق

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