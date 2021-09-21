ترامب: أمريكا ستتحول لدولة من العالم الثالث

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يمكن أن تتحول خلال مستقبل قريب إلى دولة من العالم الثالث بسبب أزمة المهاجرين.

وقال ترامب، في بيان أصدره مكتبه الإعلامي: "الولايات المتحدة ستعتبر قريبا دولة من العالم الثالث. ما يحدث في بلادنا حاليا لم يحصل هنا في أي وقت مضى. لقد تسلل ملايين الناس، لكن هناك أعداد أكبر في طريقهم(إلينا)".

وأعلن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بعد توليه السلطة في يناير 2021، اتباع "سياسات جديدة في مجال الهجرة، وخفف القوانين المتعلقة بها وأوقف برنامج إرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك.

وعلى خلفية هذه الإجراءات ارتفع تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة بشكل حاد وبلغ مستوى 200 ألف شخص ما يمثل عددا قياسيا منذ بداية القرن الـ21.

والإثنين أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن تريد زيادة عدد اللاجئين المستقبلين سنويا في الولايات المتحدة إلى 125 ألف شخص خلال العام المالي الجديد.

وعلى صعيد آخر، نشرت قناة "فوكس نيوز"، تفاصيل الحوار الذي جرى بين الرئيسين الأمريكيين السابقيين دونالد ترامب وباراك أوباما، في كتاب “الخطر الجديد”.



وبسحب تقرير “فوكس نيوز”، يقدم كتاب “الخطر الجديد” نظرة سياسية للأشهر التي سبقت انتخابات 2020 وبعدها، بما في ذلك الحملات الانتخابية الرئاسية، وجائحة ”كوفيد - 19"، وأعمال الشغب عند مقر الكابيتول في 6 يناير الماضي.



ويُشير الكتاب، إلى أن الحوار الذي دار عام 2017 بين الرئيس المنتخب آنذاك دونالد ترمب والمنتهية ولايته باراك أوباما، شهد سؤال ترمب لأوباما عما يعتقد أنه "أكبر خطأ ارتكبه خلال ولايته".

وأفاد التقرير بأنه أثناء سير ترمب وأوباما من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول، بحضور السيناتور روي بلانت الذي كان مسؤولاً عن التخطيط لحفل التنصيب، توقف أوباما قليلاً بعد السؤال ونظر إلى ترمب، ورد قائلاً:"لا أستطيع التفكير في أي شيء".



وغير ترامب الموضوع، وسأل أوباما: «هل هذه هي السيارة التي تستخدمها طوال الوقت؟».



هذا وبحسب كتاب آخر نُشر مؤخرًا، انتقد أوباما ترمب، واصفاً إياه بـ«المجنون، الخنزير العنصري والمتحيز جنسيًا.

وفي كتاب بعنوان «المعركة من أجل الروح: داخل حملات الديمقراطيين لهزيمة دونالد ترمب»، نشرت الانتقادات التي وجهها أوباما لترمب عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، مشيراً إلى أن أوباما انتقد خلفه في كثير من الأحيان بشأن العديد من القضايا، وقال في إحدى المناسبات عام 2017 إن ترمب «مجنون».