المستشارة الألمانية تشيد بجهود الجيش فى مهمة الإجلاء بأفغانستان

أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجهود الجنود الألمان في مهمة الإجلاء التي قام بها الجيش في العاصمة الأفغانية كابول، بعد سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع الألمانية -في بيان- أن المستشارة الاتحادية أنجيلا ميركل ووزيرة الدفاع أنجريت كرامب كارينباور أعلنا تنظيم احتفالية كبرى غدٍ الأربعاء لتكريم جنود عملية الإجلاء العسكرية في كابول.



ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية: مفوض دفاع البوندستاج (البرلمان الاتحادي) الألماني إيفا هوجل، وأعضاء لجنة الدفاع بالبوندستاج، والمفتش العام للقوات المسلحة الاتحادية الجنرال إبرهارد زورن، ومسؤولون عسكريون رفيعو المستوى.



يشار إلى أنه تحت قيادة العميد جينس آرلت، شارك ما يصل إلى 600 فرد من خدمات الطوارئ في أكبر مهمة إجلاء عسكرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية حتى الآن.



ووفقًا للبيان، فقد تم نشر قوات المظلات والقوات الخاصة (KSK) وضباط الشرطة وفرق دعم الأزمات والمسعفين وأفراد القوات الجوية وغيرهم من المتخصصين من جميع مناطق الجيش الألماني في ألمانيا والعاصمة الأوزبكستانية طشقند ومطار كابول، لضمان سلامة الإجلاء من الجانب الألماني.



وقد تم نقل الجسر الجوي من كابول عبر طشقند إلى ألمانيا، لإنقاذ آلاف الأشخاص الذين يبحثون عن العبور إلى بر الأمان من خلال رحلات الإجلاء.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و145852 بعد تسجيل 3736 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 92971.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.