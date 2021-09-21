أبرزها نفق «الشهيد أحمد حمدى 2».. السويس تستعد لافتتاحات رئاسية خلال ساعات

تشهد السويس استعدادات عالية المستوى، قبل ساعات من انطلاق عددًا من الافتتاحات الرئاسية على أرض المحافظة.

ويأتي على قائمة أبرز المناطق المنتظر أن يفتتحها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، نفق الشهيد أحمد حمدي 2، لاضفاء مرونة أكبر على عملية ربط القاهرة والدلتا ومدن القناة الثلاثة السويس الإسماعيلية وبورسعيد بشبه جزيرة سيناء عن طريق امتداد النفق تحت المجرى الملاحي لقناة السويس.

وتتضمن سلسلة الافتتاحات أيضًا كوبري بمنطقة جنيفة بالقطاع الريفي بحي الجناين لربط الطرق السريعة الجاري تنفيذها بطريق السويس الإسماعيلية الصحراوي ومحور ٣٠ يونيه وطريق القاهرة السويس الصحراوي.

ويشهد طريق السويس الأدبية العين السخنة السخنة عمليات تطوير وتوسعة حيث تقدر مشروعات الطرق بالسويس حوالي ٥ مليارات جنيه.

وتشمل الافتتاحات أيضُا افتتاح مركز التوفيق الطبي وتدشين مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تستعد السويس لبدء العمل بالمشروع نهاية العام الجاري ويتضمن ٢٧ مركزًا طبيًا بعد تطويرها ومستشفى المجمع الطبي الجديد بمنطقة ٢٤ أكتوبر ومستشفى الصدر ومستشفى الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات والصدر الجديد ومستشفى حوض الدرس بعد تطويره.



وكانت مجلس الوزراء قد خصص حوالي ٤ مليارات جنيه للارتقاء بالمراكز الطبية والمستشفيات لتخدم المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، حيث قامت الوحدات المتنقلة بالاتوبيسات المكشوفة بالميادين العامة وزيارة المنشآت الحكومية لتسجيل ٤٠٠ ألف من أبناء محافظة السويس ضمن منظومة التامين الصحي الشامل حيث يتم ميكنتهم إلكترونيًا للدخول على المنظومة الموحدة للمشروع بوزارة الصحة والتي بدأت بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية.

ويشهد القطاع الريفي بحي الجناين عمليات تطوير واسعة بعدما حصل محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر على موافقة مجلس الوزراء بتحويز عدد من قرى حي الجناين بعد دخولها الحيز العمراني بعد أكثر من ثلاثين عاما من الحرمان من التطوير والكثير من الخدمات.