الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا والولايات المتحدة تبحثان عددًا من القضايا الدولية

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

 بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، مع السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان، القضايا الراهنة على الساحة الدولية.


وذكرت الخارجية الروسية -في بيان- أن ريابكوف وسوليفان ناقشا عددًا من القضايا الدولية الراهنة، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.


كانت الخارجية الروسية قد استدعت السفير الأمريكي في موسكو مؤخرا لمناقشة تدخل شركات أمريكية في الانتخابات البرلمانية.


وأعلنت الوزارة أن نائب وزير الخارجية الروسي شدد -خلال اللقاء- على أن بلاده تملك أدلة دامغة تثبت مخالفة شركات أمريكية رقمية عملاقة للقانون الروسي في سياق تحضير وإجراء الانتخابات البرلمانية الروسية.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحة الروسية تسجيل 19 ألفا و744 إصابة جديدة بفيروس كورونا (مقابل 20174 إصابة في اليوم السابق) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في عموم روسيا منذ بداية الجائحة إلى سبعة ملايين و 294 ألفا و672 شخصا.

 

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كوفيد ــ 19" - في بيان  - أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة موسكو بواقع 2469 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـــ 1137 حالة إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي العاصمة الروسية 1098 إصابة.


وأضاف البيان أنه تم تسجيل 778 حالة وفاة (مقابل 793 وفاة في اليوم السابق)، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 198 ألفا و 996 حالة وفاة.

 

وأشار البيان إلى أن 11 ألفا و992 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى ستة ملايين و510 آلاف و674 شخصا

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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