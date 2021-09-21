جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة إلى ليبيا اشتبه محمد منصور، مأمور حركة الصادر، فى السيارة رقم 8080 ليبيا قيادة ا . م . ح ليبي الجنسية والمحمل عليها مشمول بيان جمركي رقم 7814 لسنة 2021 صادر نهائي السلوم باسم شركة ب . س . ف والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة أثاث منزلي جراكن وملابس.

وبالعرض على محمد إبراهيم مدير إدارة حركة الصادر، قام بتشكيل لجنة من أحمد مختار رئيس حركة وجمال حامد مدير حركة وسعيد عبدالنبي مدير تعريفه لتفتيش السيارة ومطابقة المشمول بحضور محمد حنفى بالأمن الجمركى، وتبين وجود 29 كرتونة بداخلها سائل شفاف بداخل قربة من لدائن مدون عليها mindray m-30D Diluen أجنبي الصنع (مستلزمات طبية) و1707 طرد قطع غيار مختلفة الأنواع والمنشأ مخبأة أسفل المشمول داخل السيارة.

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 290 ألف 476 جنيهًا.

وقرر خالد الشبريسى، مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 279 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وطلب المتهم التصالح مع الجمارك وسدد التعويض الجمركي وتم حجز المضبوطات وإيداعها بمخازن جمرك السلوم وحرر المحضر عيد زهران وأحمد نور الله الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.