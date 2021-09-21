جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب 14 هاتف محمول

تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين برئاسة حمدي محمد مكي، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥، وقانون الاتصالات ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

فبناءً على مذكرة معلومات من الرائد أحمد ضياء، رئيس وحدة المباحث، والنقيب عمرو الفيومي، رئيس وحده المفرقعات، وعبد الفتاح عبده مسئول الأمن الجمركي بالمعبر، مفاداها اعتزام الراكب «ع. ا. ب» سوداني الجنسية، تهريب كمية من الهواتف المحمولة عن طريق توزيعها على الركاب المتواجدين معه في الأتوبيس القادم من الخرطوم.

وقام حمدي محمد مكي مدير الجمرك بتشكيل لجنة من ممدوح محمود، ومحمود عابد، وعلى عبد اللطيف، وحسين عبد اللاه مأموري تفتيش الركاب، لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود ١٤ هاتف محمول ماركة آيفون ١٢ برو ٢٥٦ جيجا، تم ضبطهم منفردين وموزعين على الركاب القادمين معه في الأتوبيس.

قرر أحمد عبد الغني القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١لسنة ٢٠٢١.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، وأشرف زيتون مدير الإدارة العامة للأمن الجمركي، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.