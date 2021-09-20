وكيل «صحة المنوفية» يتابع حالات تسمم جماعى بمستشفى السادات المركزى

زار الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى السادات وبرفقته الدكتور حنفي طلعت مدير مستشفى السادات المركزي لمتابعة والاطمئنان على حالات تسمم جماعي مكونة من 11 عاملا بإحدى مزارع السادات؛ نتيجة شرب مياه ملوثة بمبيد يستخدم لرش الفاكهة والنباتات.

وقام بالاطمئنان على حالات التسمم بعد عمل الإسعافات اللازمة واستقرار جميع الحالات، واطمأن على سير العمل بقسم الطوارئ وانتظام الخدمة الصحية المقدمة لأهالي مدينة السادات بمستشفى السادات العام، كما تفقد أعمال التطوير بالمستشفى وأمر بسرعه إنجاز أعمال التطوير بأقسام الرعاية، وأمر بتخصيص غرف عزل لحالات الكورونا مع انتظام تقديم الخدمة الصحية.

من جهة أخرى، تفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، وأعمال التطوير بقسم الكلى بمستشفى السادات المركزي، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإنتظام سير العمل، وتواجد القوى البشرية، وارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية بالمستشفى، والوقوف على مدى رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة لهم بالإضافة إلى متابعة تانك الأكسجين والتأكد من توافر الأكسجين لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الجولات الميدانية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وتحسين منظومة الصحة، والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين لرفع كاهل المعاناة عنهم، مشيراً إلى أن مديرية الصحة تسعى دائماً إلى توفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية، إيماناً بحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة، خاصة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ .