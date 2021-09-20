إصابة طالبين بإطلاق نار في ثانوية هيرتيج بفرجينيا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن إصابة طالبين بإطلاق نار في مدرسة "هيريتيج" الثانوية، في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا.

وقال ستيف درو رئيس شرطة نيوبورت نيوز، في تصريحات نقلتها “abcnews”، إن المصابين هما شاب وفتاة يبلغان من العمر 17 عاما، ويتلقيان العلاج في المستشفى، مشيرا إلى أن إصابتهما ليست خطرة.

وأضاف درو أن "الفتى أصيب برصاصة في جانب وجهه، فيما أصيبت الفتاة في أسفل ساقها".

وأشار إلى أنه "تم إجلاء طلاب المدرسة الثانوية وإرسالهم إلى ملاعب التنس".

ولفت إلى أنه "لم يتم توقيف المشتبه به بعد"، دون أن تعلن عن اسمه أو الدوافع وراء إطلاقه للنار.

وتأتي تلك الواقعة بعد نحو ثلاثة أشهر من حادث إطلاق نار شهدته مقاطعة نورفولك بولاية فيرجينيا، ما أسفر عن إصابة 4 أطفال، بعد مشادة بين شخصين.

وبحسب ما نشره موقع "ويفي" الخاص بأخبار الولاية، فإن الشرطة وصلت بعد الحادث، إلا أن مستشفى مجاور أبلغ عن استقباله 4 ضحايا، وهم بحسب الشرطة فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات وصبى يبلغ من العمر 14 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 16 عامًا وصبى يبلغ من العمر 16 عامًا.

وبحسب الموقع فإن إحدى الضحايا، وهى فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات، مصابة بطلق نارى فى المعدة وهى تخضع لعملية جراحية - بحسب عمها. تم الإبلاغ فى الأصل عن إصابتها بجروح خطيرة ، لكن الشرطة تقول إنها مستقرة الآن.

وقال قائد شرطة نورفولك لارى بون أنه لا يوجد أى من الأطفال مصاب بإصابات تهدد الحياة، مشيراً إلى أن مطلق النار معروف ويأمل فى أن يتم القبض عليه قريباً.

كما شهدت مدينة فرجينيا بيتش في أبريل الماضي، حادث إطلاق نار خلف قتيلا ومصابين اثنين الليلة الماضية.

وأكدت الشرطة في بيان أصدرته آنذاك، أن المصابين الذين تم العثور عليهما في موقع الحادث تعرضا لجروح خطرة تهدد حياتهما، مشيرة إلى أن جميع الضحايا قاصرون.

وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين ضمن التحقيق في القضية من ذوي البشرة السمراء في سن 20 و19 عاما ووجهت إلى الأول تهمة القتل بالإضافة إلى اتهامات جنائية أخرى، فيما يواجه الثاني اتهامات أقل خطورة في مقدمتها تهمة السلب.