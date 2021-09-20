الفنانون بعد قرارات حماية القوة الناعمة: شكرًا يا ريس

أشاد الفنانون بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشمول الفنانين والموسيقيين ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز وغيرهما، والتى قد تعوقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين فى القطاع الفنى الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل. وتستهدف القرارات توفير سبل المعيشة الكريمة للفنانين وأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفنى والإبداعى والثقافى، والتى طالما مثلت إرثًا متميزًا لمصر فى المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع. «الدستور» تواصلت مع عدد من المبدعين، من الموسيقيين والممثلين، لرصد آرائهم فى القرارات الجديدة، حيث أشادوا جميعًا بهذه الخطوة، ورأوا أن الرئيس يحرص على تحقيق مصالحهم ورعاية الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة.

هانى شاكر: تخفف معاناة العديد من المبدعين

قال الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، إن قرارات الرئيس السيسى تعد هدية للفنانين المصريين، مضيفًا أنه ليس غريبًا أن يتخذ الرئيس قرارات كهذه، فهو يرعى جميع فئات الشعب المصرى، ويحرص على أن يوفر لكل مصرى خدمات طبية لائقة.

وأشار «شاكر» إلى أن العاملين فى الوسط الفنى، من الممثلين والموسيقيين، لا يحصلون على راتب شهرى، ومن الممكن أن تمر عليهم فترات طويلة دون عمل، موضحًا أن نقابة العاملين بالمهن الموسيقية تضم آلاف الأعضاء الذين يحتاجون إلى رعاية.

وتابع: «الرئيس السيسى أب لكل المصريين، ولاحظ معاناة الفنانين، ويعلم أن النقابة بذلت مجهودات كبيرة لمحاولة إصلاح الأوضاع، خاصة حينما منع فيروس كورونا إقامة حفلات فنية لفترة طويلة، لذا تدخل لينقذ كل فنان مصرى».

أشرف زكى: لن نضطر لجمع التبرعات مرة أخرى

الفنان الكبير أشرف زكى، نقيب الممثلين، وجّه الشكر للرئيس السيسى على قراراته الأخيرة لصالح الفنانين، مؤكدًا أن أغلب العاملين فى الوسط لا يحصلون على أجور عالية، ويحتاجون إلى رعاية، خاصة العاملين خلف الكاميرات، لافتًا إلى أن القرارات جعلت الفنانين يشعرون بالأمان.

وقال «زكى» إنه عقد جلسات، خلال الفترة الماضية، مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ لتدقيق المعلومات عن العاملين فى الوسطـ، وانتهى الأمر بإصدار الرئيس هذه القرارات المهمة، ما يؤكد أن القيادة السياسية تتابع أحوال الفنانين وتهتم بهم.

وتابع: «كنا نعتمد على جمع التبرعات لعلاج الفنانين، لكن الرئيس لم يقبل أن تكون أحوال الفنانين على هذا النحو، وأراد أن يعيش كل فنان حياة كريمة، وألا نضطر لجمع التبرعات مرة أخرى».

صفية القبانى: 20 ألفًا سيحصلون على معاش لائق

وجهت الدكتورة صفية القبانى، نقيب التشكيليين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم الفنانين التشكيليين، وتوفير الرعاية الصحية لهم، مؤكدة أن هناك ٢٠ ألف فنان تحت مظلة النقابة يمكنهم الاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت «القبانى»، فى بيان، أمس، أن معاش نقابة التشكيليين قيمته ٧٥ جنيهًا فقط نظرًا لعدم وجود موارد للنقابة، وعدم وجود حماية اجتماعية، مضيفة: «توجيه الرئيس بألا يقل المعاش عن ٩٠٠ جنيه أمر رائع، ونحتاج إلى ١٠٠ مليون جنيه لاستمرار المعاش».

وأضافت: «نشجع كل التشكيليين على الاشتراك فى النقابة، وعدلنا التشريعات لضمان إدخال موارد للكيان ومنح الأعضاء معاشات مناسبة وتوفير التأمين الاجتماعى لهم».

«الساسيرو»: ينحاز دائمًا للمواطن

أشادت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين «الساسيرو» بقرارات الرئيس السيسى، مؤكدة أنه ينحاز دائمًا للمواطن البسيط، ويبذل مجهودات كبيرة ليعيش كل مواطن مصرى حياة كريمة.

وأكدت «الساسيرو»، فى بيان، أن توجيه الرئيس بدعم الفنان المصرى وتوفير حياة آمنة له يأتى فى إطار خطة ينفذها القائد الشجاع عبدالفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين. وأشارت إلى أن أعضاء الجمعية، من شعراء وملحنى مصر، يوجهون الشكر للرئيس السيسى، الذى يحرص على دعم الفنان المصرى والتأكيد على أن قوة مصر الناعمة ستستمر وتتطور. وتابعت: «نعاهدك أيها القائد والزعيم على أن تستمر الجمعية فى دعم الأغنية المصرية والعربية وازدهارها وحماية حقوق مبدعيها، ليعيشوا حياة كريمة، ولتكون تلك الأغنية، مثلما كانت دائمًا، رسالة مصرية إنسانية متحضرة لكل العالم».

هانى رمزى: دعم كنا نحتاجه

قال الفنان هانى رمزى إن قرارات الرئيس السيسى تعد من أعظم القرارات التى صدرت لصالح الوسط الفنى، مضيفًا: «كنا نحتاج إلى هذا الدعم»، معتبرًا أن اهتمام الرئيس السيسى بأوضاع الفنانين انتصار للدولة المصرية يستحق الشكر.

وأضاف «هانى»: «إن آلاف الزملاء يعملون خلف الكاميرات، وكانوا يحلمون بأن تشملهم مظلة التأمين الصحى والاجتماعى»، لافتًا إلى أن «اهتمام الرئيس بهذا الموضوع يؤكد أن جميع المواطنين سينعمون بالحياة الكريمة فى الجمهورية الجديدة».

وتابع: «تلك القرارات تؤكد أن تحركات الدولة تأتى فى إطار خطة محكمة للارتقاء بأوضاع المصريين»، مشددًا على أن «المواطن هو الأولوية».

حمدى أبوالمعاطى: القرارات ليست غريبة عليه

أعرب الفنان التشكيلى الدكتور حمدى أبوالمعاطى، نقيب التشكيليين السابق، عن سعادته بتوجيه الرئيس السيسى بدعم التشكيليين.

وأكد «أبوالمعاطى» أن مثل هذه القرارات ليست غريبة على رئيس الجمهورية الذى يسعى لتحسين وضع الفنانين، سواء أعضاء النقابات الفنية أو أعضاء نقابة التشكيليين باعتبارهم القوى الناعمة والداعمة لتنمية وعى المجتمع.

وأوضح أن المبدعين عليهم دور مهم لدعم الدولة وجهودها، مضيفًا: «أتقدم بالشكر لنقباء النقابات الفنية ونقيب التشكيليين على الجهد الذى بذلوه للوصول إلى المرحلة الحالية بالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى والقائمين على تنفيذ المبادرة، التى تعد خطوة مهمة تُشعر المبدع باهتمام الدولة به».

إلهام شاهين: تحمينا من المجهول

وجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر للرئيس السيسى، باسمها وباسم جميع الفنانين، مشيدة بالقرارات ووصفتها بـ«العظيمة»، لأنها تصب فى مصلحة الفنانين، قوة مصر الناعمة، التى تعمل على نشر الثقافة المصرية فى كل مكان. وقالت «إلهام» إن الفنان المصرى سفير لبلاده، ينقل فنها إلى الجمهور من كل دول العالم، مؤكدة: «الرئيس يحمينا من المجهول.. ولا يريد أن يضطر فنان لطلب تبرع من أحد».

إيهاب فهمى: تمنحنا أملًا كبيرًا

قال إيهاب فهمى، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إنه سعيد بقرارات الرئيس السيسى، التى توفر حماية اجتماعية وصحية للفنانين، مؤكدًا أن المبدعين تأكدوا من حرص الدولة على تحقيق مصالحهم، واهتمام الرئيس بكل واحد منهم. وتابع «فهمى» أن «الرئيس يهتم بهذا القطاع الكبير المؤثر.. وما قاله الرئيس يعطى أملًا كبيرًا لجموع الفنانين، خاصة الذين لم يعملوا منذ فترات طويلة، ومن يصابون بالمرض أو تقدموا فى العمر ويتعرضون لمشكلات فى حياتهم وكانوا يحتاجون للتدخل والمساعدة».