جورجيا تسجل 662 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "إنتر برس نيوز" الجورجية، على موقعها الإلكتروني، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 595 ألفًا و926 حالة.

وسجلت جورجيا 34 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8 آلاف و575 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 563 ألفًا و530 متعافٍ بعد شفاء 3534 حالة خلال الساعات الماضية.

