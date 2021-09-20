النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثة طالب الطب بأكتوبر

بدأت نيابة أكتوبر، الاثنين، تحقيقات موسعة حول انتحار طالب الطب عقب إلقاء نفسه من الطابق الرابع من أعلى جامعته بـ٦ أكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وبيان ما لحق بها من إصابات، كما استدعت عدد من الشهود لسؤالهم حول معرفتهم عن الواقعة.

كانت البداية بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بمنطقة الحي المتميز بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طالب في نهاية العقد الثاني من عمره، به آثار كسور وكدمات وغارقا في دمائه، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بأنه أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية جعلته شخصاً انطوائيا، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث والتقرير المبدئى لمفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات جارية.

مهام الطب الشرعي

تنقسم المصلحة، إلى إدارات الميداني، المعامل الطبية ، المعامل الكيميائية و أبحاث التزييف.

تتولى مصلحة الطب الشرعي تشريح جثث المتوفين في حالات الحوادث

وتجري الكشف الطبي علي المصابين في القضايا الجنائية والمدنية

تهتم بفحص أحراز المضبوطات في القضايا الجنائية أيضا

وتختص بتقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون

تبحث المصلحة قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته)

تجري الكشف علي نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

ويحضر مندبوالمصلحة حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي

تتولى فحص وتحليل الأحراز ومضبوطات القضايا الجنائية والمدنية

الفحص يجرى عن أغراض (الدم، المني،"D.N.A"، السموم، المخدرات، وغيرها).

كما تفحص العملات النقدية، والأختام، والمحررات المستندية، والتوقيعات الخطية.