الإثنين 20 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غداً.. أولى جلسات محاكمة عامل بوفيه سرق «محمول» تحت تهديد السلاح

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غداً الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عامل بوفيه يدعى «إسلام. س» لاتهامه في جريمة سرقة تحت تهديد السلاح في دار السلام.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه في 27 يوليو الماضي بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة سرق المجني عليه إسلام محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن جاب الطرقات بحثاً عن فريسة له لسلب أمواله وما أن أبصر المجني عليه قائداً لإحدي المركبات حتى استوقفه زعماً رغبته في توصيله لوجهة قصدها وما أن سنحت له الفرصة إلا وأشهر سلاحاً أبيض في وجهه مهدداً به إياه فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الهاتف خاصته على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز سلاحاً أبيض كتر دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية لحيازتها.

أولى جلسات محاكمة عامل بوفيه هاتف محمول تهديد السلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

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