غداً.. أولى جلسات محاكمة بقال سرق حقيبة امرأة في دار السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة بقال بتهمة سرقة حقيبة يد من مواطنة في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم محمد. ع، بقال، بسرقة حقيبة المجني عليها إسراء أشرف بأن استقل «توك توك» كان قد أعده لتنفيذ غرضه واستهداف المجني عليها حال سيرها بالطريق العام لعلمه بعدم قدرتها على مقاومته، وأخذ في تتبعها وما إن ظفر بها حتى جذب حقيبة يدها بالقوة فسقطت أرضاً فأحدثت بها الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وسرقتها حال حمله سلاحاً نارياً فرد خرطوش.