نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى دلاص

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، عدداً من قرى مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، بحضور العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.

وتفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع المجمع الخدمي لقرية لدلاص ويشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها بقرى (الحمام، اشمنت، دنديل، بهبشين، بني عدي) في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري؛ حيث يضم المجمع الخدمي (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة

وتفقد سلامة سير العمل في مشروع إنشاء مجمع دلاص الزراعي، ويتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان، علاوة على تفقد قطع أرض مخصصة لإنشاء عيادة للتأمين الصحي بدلاص تقديم خدمة طبية متميزة، والتيسير على منتفعي خدمات التأمين من الموظفين، وأصحاب المعاشات وطلاب المدارس

نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة

وتابع الدكتور عاصم سلامة سير العمل في بعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم بقرى مجلس قروي دلاص، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتشمل مدرسة للتعليم الأساسي بدلاص "إحلال جزئي" بتكلفة 4.7 ملايين جنيه وتضيف 20 فصلاً دراسيا، علاوة على مدرسة وحيد يوسف والتي تشهد أعمال توسعات، وتضيف 11 فصلاً بتكلفة 4.5 مليون جنيها تقريباً، ضمن 19 مشروعا ما بين "إنشاء جديد، توسعات، تعلية، إحلال جزئي" يتم تنفيذها في 11 قرية بناصر وبتكلفة إجمالية 94 مليون جنيهاً تقريباً.

نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة

وتضمنت الزيارة تفقد سير العمل في مشروع الصرف الصحي بطنسا الملق والذي يتكون من شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع، حيث يجرى العمل في 13 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في قرى (اشمنت، كوم أبوخلاد، بني خليفة، المنصورة، منشأة هديب، البرج، كفر الجزيرة ، الزيتون، أبو صالح، منشأة الشركة ، غيط البحاري).

نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة

واختتم نائب المحافظ الزيارة بمتابعة الأعمال التي تم تنفيذها لنقل خط المياه الرئيسي بقرية دنديل، ضمن الإجراءات التي يتم تنفيذها لتسريع وتيرة العمل في مشروع إنشاء المجمع الخدمي والزراعي بالقرية، بجانب تفقد الأعمال التي نفذتها مديرية الري لرفع كفاءة كوبري مدخل دلاص.