محافظ بني سويف يتفقد الأعمال النهائية لتطوير كورنيش النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، أعمال تطوير كورنيش النيل بالمنطقة السفلية ومتابعة أعمال التشطيبات واللمسات النهائية على مكونات مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش.

جولة محافظ بني سويف

وذلك بحضور اللواء د.طارق جويلي مساعد مدير المشروعات بالهيئة الهندسية، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة الطرق والنقل، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، المهندس أشرف صالح مدير عام حماية النيل ومسؤولي الشركات المنفذة، والمهندسة شيرين حسين مدير المكتب الفني، وأعضاء فريق العمل من بالمكتب المكلف بمتابعة المشروع.

جولة محافظ بني سويف

وتابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالجزء السفلي من الكورنيش بطول 1500متراً في المسافة من مركز المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة ،ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز لكافة المواطنين، ووفق تصميم فني ومعماري يحوى مكونات جمالية وترفيهية وممشى، تتضمن عناصر جمالية لإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل.

جولة محافظ بني سويف

وناقش محافظ بنى سويف معدلات ونسب تنفيذ المشروع خاصة فيما يتعلق بشبكات البنية التحتية،والأعمال الكهروميكانيكية، والأعمال الإنشائية الخاصة بالمحلات والأسوار والتحكم وأماكن انتظار السيارات،ومناطق ألعاب الأطفال ومدرجات الجمهور والخزان الأرضي، ويجرى العمل في إنشاء النافورة الأرضية والنافورة الراقصة.

جولة محافظ بني سويف

حيث تم الانتهاء من أعمال الرامبات ومداخل البوابات الرئيسية والمطاعم وواجهات المحلات، وتشطيب الباركينج وتم تركيب اللاند مارك بأماكن انتظار السيارات ،بالإضافة إلى توصيل المرافق وجار العمل في إنشاء نوافير اللسان الواقع داخل المجرى للنيل وتجليده بالخشب ، والبدء في زراعة الأشجار لتجميل الموقع العام ، وعمل وتركيب البرجولات الخشبية ومقاعد الجلوس ومحارة الحائط الساند واختيار أنواع الزهور والأشجار لتجميل وتشجير الموقع.