بدء تجهيزات العرض الخاص لفيلم «عروستي» (صور)

استعدت سينما زد في مدينة الشيخ زايد لاستقبال العرض الخاص للفيلم السينمائي الجديد “عروستي” والذي يقوم ببطولته النجم أحمد حاتم والنجمة جميلة عوض وهو العمل الأول الذي يجمع بينهما في السينما بعد عدة نجاحات لكك واحد منهما .

تجهيزات العرض الخاص لفيلم «عروستي»



وقامت الشركة المنتجة للفيلم بعمل سجادة حمراء بحضور الكاميرات الصحفية والإعلامية من أجل عمل لقاءات مع الفنانين الذين يشاركون في العمل حيث تبدأ فعاليات العرض الخاص في الساعة السابعة مساءا علي أن يتم عرض الفيلم عقب عمل اللقاءات مباشرة.

تجهيزات العرض الخاص لفيلم «عروستي»



وكانت قد أطلقت الجهة المنتجة منذ أيام قليلة الإعلان الرسمي للفيلم الرومانسي الكوميدي عروستي وهو للمخرج محمد بكير والذي يجمع لأول مرة النجمين أحمد حاتم وجميلة عوض، ومن المرتقب إطلاقه يوم 22/9 في دور العرض.



الإعلان الرسمي للفيلم يصور أحمد حاتم وجميلة عوض وقد جمعت بينهما ما يبدو أنها علاقة غير مستقرة تشهد الكثير من التقلبات والشد والجذب.

تجهيزات العرض الخاص لفيلم «عروستي»



وتدور أحداث عروستي حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلهما على الزواج، تجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري وزقزوقي في بناء عش حب يجمعهما؟

بالإضافة لأحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولة الفيلم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، من بينهم أسماء جلال، شريف الدسوفي، هند عبد الحليم، محمد مولي، سيف زهران وبسنت النبراوي. والفيلم من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع إنتاج إيهاب السرجاني، يتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز وخارج مصر شركة إن ستارز، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.