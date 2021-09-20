إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بـ«توك توك» بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك على طريق «الأبعادية - الحامول» بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، اشارة بوقوع حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي بطريق الابعادية الحامول نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الحامول المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من:«محمد السيد إسماعيل، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة عبد الغفار علي، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء منصور محمد، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال بمستشفى الحامول المركزي.