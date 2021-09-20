الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بـ«توك توك» بكفر الشيخ

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بتوك توك على طريق «الأبعادية - الحامول» بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، اشارة بوقوع حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي بطريق الابعادية الحامول نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقلهم لمستشفى الحامول المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من:«محمد السيد إسماعيل، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأميرة عبد الغفار علي، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء منصور محمد، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال بمستشفى الحامول المركزي.

تصادم سيارة ملاكي توك توك طريق الأبعادية - الحامول محافظة كفر الشيخ مستشفى الحامول المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

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