إخلاء 3 عمارات مجاورة لـ«عقار كوم حمادة» المهدد بالانهيار في البحيرة

أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، قاطني 3 عمارات سكنية مجاورة للعقار الذي تعرض للتصدع بسبب عمليات حفر تجري بجواره بمدينة كوم حمادة.

وفرضت الأجهزة الأمنية فرض كردون أمنى حول المكان بالكامل، مع غلق جميع الشوارع التي تؤدي إلى مكان الواقعة، وذلك كإجراء احترازي، خوفًا من السقوط المفاجئ.

وكلفت النيابة العامة بانتداب لجنة من الإدارة الهندسية، ومجلس مدينة كوم حمادة لإعداد تقرير عن الحالة المعمارية للعمارة، وكذلك تم ايقاف الأعمال التى تتم بقطعة الارض المجاورة للعمارة.

وكشفت بعض المصادر داخل الإدارة الهندسية بمركز كوم حمادة، أن الترخيص الخاص العمارة إلى تصدع مصرح ببناء 4 أدوار فقط، ولكن قام مالك العقار ببناء 6 طوابق مخالفة.

وتعرضت إحدى العمارات السكنية بمدينة كوم حمادة للتصدع والميل إثر عمليات حفر تجرى بجوارها، وظهر التصدع بوضوح في العمارة السكنية التى تتكون من 10 طوابق، أمام شركة مياه الشرب وفى ضوء الحادث قامت قوات الشرطة والدفاع المدني بفرض طوق أمني حول العمارة، وتم إخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التي تجري بجوارها.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوجود تصدع بإحدى العمارات الكائنة أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة كوم حمادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة الرائد صلاح الكفراوي لمكان العمارة، وتم فرض كردون أمني حول العمارة، وإخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التي تجري بجوارها.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.