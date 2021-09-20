الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء 3 عمارات مجاورة لـ«عقار كوم حمادة» المهدد بالانهيار في البحيرة

العمارة
العمارة

أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، قاطني 3 عمارات سكنية مجاورة للعقار الذي تعرض للتصدع بسبب عمليات حفر تجري بجواره بمدينة كوم حمادة.

وفرضت الأجهزة الأمنية فرض كردون أمنى حول المكان بالكامل، مع غلق جميع الشوارع التي تؤدي إلى مكان الواقعة، وذلك كإجراء احترازي، خوفًا من السقوط المفاجئ.

وكلفت النيابة العامة بانتداب لجنة من الإدارة الهندسية، ومجلس مدينة كوم حمادة لإعداد تقرير عن الحالة المعمارية للعمارة، وكذلك تم ايقاف الأعمال التى تتم بقطعة الارض المجاورة للعمارة.

وكشفت بعض المصادر داخل الإدارة الهندسية بمركز كوم حمادة، أن الترخيص الخاص العمارة إلى تصدع مصرح ببناء 4 أدوار فقط، ولكن قام مالك العقار ببناء 6 طوابق مخالفة.

وتعرضت إحدى العمارات السكنية بمدينة كوم حمادة  للتصدع والميل إثر عمليات حفر تجرى بجوارها، وظهر التصدع بوضوح في العمارة السكنية التى تتكون من 10 طوابق، أمام شركة مياه الشرب وفى ضوء الحادث قامت قوات الشرطة والدفاع المدني بفرض طوق أمني حول العمارة، وتم إخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التي تجري بجوارها.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوجود تصدع بإحدى العمارات الكائنة أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة كوم حمادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة الرائد صلاح الكفراوي لمكان العمارة، وتم فرض كردون أمني حول العمارة، وإخلائها من السكان ووقف أعمال الحفر التي تجري بجوارها.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

الحماية المدنية الصرف الصحي مياه الشرب وزير الداخلية مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

اعترافات طبيب «اسجد للكلب»: «الممرض كان بيقول على بتوع مصر الجديدة فرافير»

ترك رسالة اعتذار لوالديه.. طالب طب يلقى نفسه من أعلى جامعة خاصة فى أكتوبر

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

نضال الشافعى يجرى عملية جراحية ثانية ويطالب جمهوره بالدعاء

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

طبيب «اسجد لكلبي»: «تلفوني اتهكر واتبعت ليّا صور بنت عمتي بالمايوه وقالوا هنبعتها لمراتك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا

وزير خارجية لبنان: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدد الأمن الإقليمي