الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«جابر بغدادي»: الإسلام دين محبة ووسطية ولم يدعوا إلى الإرهاب أو التطرف

الداعية جابر بغدادى
الداعية جابر بغدادى

قال الداعية الإسلامى الشيخ جابر بغدادى رئيس مؤسسة القبة الخضراء ووكيل الطريقة الخلوتية الجودية، إن الإسلام دين محبة ووسطية ورحمة، ولم يدعوا فى يوم من الأيام أو زمن من الأزمنة إلى الإرهاب أو التطرف أو القتل أو الذبح، وما يروج له أصحاب الفكر المتطرف بعيد كل البعد عن ديننا الحنيف، ولذلك نحن نقول أن أهل التصوف هم أكثر الناس تعبيراً عن الحالة الإيمانية الإسلامية، فلم نرى فى يوم من الأيام أحد الصوفية قد تورط فى عملية إرهابية أو حرض على قتل أخيه المسلم أو غير المسلم.

وأضاف «بغدادى» فى تصريحات له، أنه يجب على شباب الأمة الرجوع إلى الإسلام الحقيقى البعيد عن التطرف والإرهاب والتشدد وتكفير الآخر، ويجب على الشباب أن يعرفوا ويعلموا أن أى داعية يقولرلهم  أن الإسلام حرض على قتل أو ذبح أى أنسان برىء فهذا ليس داعية بل أنه شيطان فى ثوب واعظ، فالإسلام دين رحمة للبشرية جمعاء.

الداعية جابر بغدادي رئيس مؤسسة القبة الخضراء لإسلام دين محبة وسطية

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