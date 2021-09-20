الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تنفذ 2128 حكما في حملات أمنية بالقليوبية

حملات امنية
حملات امنية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (7) قضايا مخدرا، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة (7) متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية"، وضبط (1) قطعة سلاح ناري، بحوزة 2 متهم، وتنفيذ (2128) حكم قضائي متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

قطاع الأمن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مديرية أمن القليوبية قطاع الأمن المركزي حكم قضائى

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حدث فى سبع سنوات

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