إزالة 18 حالة بناء على أراضى أملاك الدولة فى مراكز المنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا، تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق أحكام القانون على المخالفين.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة، لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، 18 حالة تعد، منها 16 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 2318 مترا، وحالتي تعد بالزراعة، على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة، قيراط، و12 سهما، مؤكداً استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كل أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

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