الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بدفن شاب صدمه سائق بسبب سرعته الزائدة أثناء عبوره الطريق بالمرج

اسعاف
اسعاف

أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن شاب صدمه سائق أمس الأحد، أثناء عبوره الطريق بسبب سرعته الزائدة  بمنطقة المرج. 

وكانت قد أمرت النيابة بحبس سائق صدم شابًا أثناء عبوره الطريق بالمرج بسبب سرعته الزائدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب.

وكشفت المعاينة الأولية، أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، ما أسفر عن إصابة شاب أثناء عبوره الطريق بإصابات بالغة وتوفى بعد وصوله المستشفى  بساعات.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج تفيد بإصابة شاب أثناء عبوره الطريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.

دفن سائق المرج سيارة سرعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

نضال الشافعى يجرى عملية جراحية ثانية ويطالب جمهوره بالدعاء

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

وزير النقل يحذر العاملين بورش السكك الحديدية من إهدار السولار: أموال الشعب

بعثة تجارية مصرية في زامبيا لبحث زيادة الصادرات

التحفظ علي فيديو لحظة دهس إمام مسجد بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا

وزير خارجية لبنان: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدد الأمن الإقليمي

نتنياهو يسخر من تصرف لبايدن خلال لقائه مع بينيت فى البيت الأبيض