النيابة تأمر بدفن شاب صدمه سائق بسبب سرعته الزائدة أثناء عبوره الطريق بالمرج

أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن شاب صدمه سائق أمس الأحد، أثناء عبوره الطريق بسبب سرعته الزائدة بمنطقة المرج.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس سائق صدم شابًا أثناء عبوره الطريق بالمرج بسبب سرعته الزائدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب.

وكشفت المعاينة الأولية، أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، ما أسفر عن إصابة شاب أثناء عبوره الطريق بإصابات بالغة وتوفى بعد وصوله المستشفى بساعات.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج تفيد بإصابة شاب أثناء عبوره الطريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.