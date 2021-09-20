الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي

تحويل بين المدارس
تحويل بين المدارس

نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل وتشهد نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس والأوراق المطلوبة للتقديم وموعد بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022).

رابط نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي

يمكن لأولياء الأمور المتقدمين بطلبات تحويل قيد أبنائهم بالمراحل التعليمية المختلفة بين المدارس الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا عبر الموقع المخصص للتحويل بإتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للتحويل من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار أيقونة نقل قيد الطلاب
  • اختيار نوع التعليم المقيد بها الطالب ( حكومي، تجريبي)
  • اختيار محافظة الإقامة
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في تحويله من محافظة إلى آخري كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، الرقم القومي،..)
  • الضغط على زر الإستعلام
  • ظهور موقف الطالب من التحويل ( نقل قيد الطالب إلى مدرسة ...، رفض، لم يتم البت في الطلب)

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المحول إليها الطالب 

يمكن لأولياء الأمور الراغبين في التحويل أبنائهم من مدرسة إلى أخرى سواء في نفس المحافظة أو محافظة أخرى ممن تمت الموافقة على طلبهم بنقل القيد تقديم أوراق الطالب للمدرسة المحول إليها لفتح ملف جديد لأبنائهم وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022) الذي سيبدأ وفقا للخطة الوقائية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يتقدم أولياء الأمور بالأوراق التالية:-

  • أصل شهادة ميلاد الطالب "كمبيوتر"
  • بيان نجاح الطالب في العام الماضي موضح به درجات الطالب في كل مادة ويتم استخراجه من المدرسة المنقول منها
  • عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب
  • ملف بلاستيكي
  • صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب

اقرأ أيضا 

رابط الاستعلام عن نتيحة التحويل بين المدارس 2021

موعد بدء العام الدراسي المقبل (2021-2022)

يمكن استخدام رابط نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي لمعرفة موقف الطالب من طلب النقل المقدم لاتخاذ اللازم وتقديم أوراق قيد الطالب للمدرسة المنقول إليها قبل بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022) في 9 أكتوبر المقبل.

نتيجة تحويل المدارس التجريبية تحويل المدارس التجريبية الرقم القومى المدارس التجريبية نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي أولياء الأمور مدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

نضال الشافعى يجرى عملية جراحية ثانية ويطالب جمهوره بالدعاء

تراجع كبير فى إيرادات السينما.. و8 أفلام تفشل فى تحقيق مليون جنيه أمس

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

«الملا»: مشروعات تكرير كبرى لسد احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تسجل 30 وفاة و6450 إصابة جديدة بكورونا

وزير خارجية لبنان: إبرام إسرائيل عقود تنقيب في منطقة متنازع عليها يهدد الأمن الإقليمي