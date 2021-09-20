نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل وتشهد نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس والأوراق المطلوبة للتقديم وموعد بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022).

رابط نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي

يمكن لأولياء الأمور المتقدمين بطلبات تحويل قيد أبنائهم بالمراحل التعليمية المختلفة بين المدارس الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا عبر الموقع المخصص للتحويل بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للتحويل من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة نقل قيد الطلاب

اختيار نوع التعليم المقيد بها الطالب ( حكومي، تجريبي)

اختيار محافظة الإقامة

كتابة بيانات الطالب الراغب في تحويله من محافظة إلى آخري كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، الرقم القومي،..)

الضغط على زر الإستعلام

ظهور موقف الطالب من التحويل ( نقل قيد الطالب إلى مدرسة ...، رفض، لم يتم البت في الطلب)

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس المحول إليها الطالب

يمكن لأولياء الأمور الراغبين في التحويل أبنائهم من مدرسة إلى أخرى سواء في نفس المحافظة أو محافظة أخرى ممن تمت الموافقة على طلبهم بنقل القيد تقديم أوراق الطالب للمدرسة المحول إليها لفتح ملف جديد لأبنائهم وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022) الذي سيبدأ وفقا للخطة الوقائية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يتقدم أولياء الأمور بالأوراق التالية:-

أصل شهادة ميلاد الطالب "كمبيوتر"

بيان نجاح الطالب في العام الماضي موضح به درجات الطالب في كل مادة ويتم استخراجه من المدرسة المنقول منها

عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب

ملف بلاستيكي

صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب

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رابط الاستعلام عن نتيحة التحويل بين المدارس 2021

موعد بدء العام الدراسي المقبل (2021-2022)

يمكن استخدام رابط نتيجة تحويل المدارس التجريبية بالرقم القومي لمعرفة موقف الطالب من طلب النقل المقدم لاتخاذ اللازم وتقديم أوراق قيد الطالب للمدرسة المنقول إليها قبل بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022) في 9 أكتوبر المقبل.