«مياه أسيوط»: تركيب حواجز مطاطية وماصة للمواد البترولية بـ5 محطات

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم توريد حواجز ماصة للمواد البترولية وأخرى مطاطية بجميع مشتملاتها، بتكلفة إجمالية 700 ألف جنيها ضمن الخطة السنوية التي تخصصها الشركة للارتقاء بأدائها الخدمي، وذلك أمام مآخذ “محطة صدفا المرشحة، ومحطة مياه الأربعين النقالي، ومحطة مياه عرب المدابغ النقالي”؛ ضمانًا لاستمرارية التشغيل دون أي مؤثرات تؤثر على مستوى الخدمة.

وقال “عبدالغفار”، إن الشركة تواصل تجاربها العملية لتطبيق الحواجز الماصة للمواد البترولية والحواجز المطاطية أمام مأحذ محطاتها المرشحة لحماية مآخذ تلك المحطات من التلوث الناتج عن حدوث أي تسرب للزيوت والشحوم أو أي مواد بترولية أخري من السفن والعبارات النهرية المارة بنهر النيل.

وأشار إلى تطبيق تلك الإجراءات التأمينية بمحطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة الكبرى، تلى ذلك تطبيق التجربة أمام مأخذ محطتى التشيكى والألمانى، ثم تباعا خمسة محطات جديدة امتثالاً لخطط سلامة ومأمونية المياه التى تضعها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن تلك التجربة تأتي كخطوة جديدة ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لخطط و سلامة ومأمونية المياه بهدف جودة المياه المنتجة وحرصاً على استدامة تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة.

تركيب حواجز مطاطية وماصة للمواد البترولية

على جانب آخر، واكبت شركت مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنه العمليات المالية والتجارية والسعي نحو تحقيق تكامل العمليات والأنشطة وتطبيق برامج إدارة المؤسسات ARP، والتي تعمل على تفعيل التكامل بين وحدات المنشأت والشركات بما يحقق سرعة ودقة إصدار التقارير والاستغلال الأمثل للوقت والجهد.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت فى تطبيق برنامج الساب SAP كأول شركة تعمل وفق منظومة التحول الرقمي نحو تطوير ورفع كفاءة الأداء وتنفيذ البرامج بعدد 3 قطاعات رئيسية على مستوى الشركة "القطاع المالى - قطاع الموارد البشرية - قطاع المشروعات – وإدارة التحليل الاقتصادى"، ضمن فاعليات المرحلة الأولى لمشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ممثله لشركة تترا تيك والموجه لخمس شركات شقيقة.

تركيب حواجز مطاطية وماصة للمواد البترولية

وأضاف أن ذلك يأتي تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وتوجيهات الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

ونوه بأن البرنامج يسعي إلى تنفيذ خطة استراتيجية فعالة تستهدف تقليل الاعتماد علي الجانب البشري وسد الفجوة بين متطلبات العمل الحديث والعمليات المحاسبية والسعي لتحقيق الربط الكامل بين مختلف قطاعات الشركة بصفة إلكترونية، والربط بين الشركة ومختلف المنظومات الخارجية تحت مظلة برنامج عالمي يقوم على أفضل الممارسات العالمية التي تلبي إجراءات الرقابة الداخلية، من خلال تحول البيانات التناظرية إلى رقمية الأمر الذى سيثمر عنه تحقيق الإدارة الفعالة التي ستنعكس على توفير الوقت والجهد، ومن ثم الارتقاء بسرعة الأداء الخدمي.