الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تسجل 5944 حالة إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة

فرنسا
فرنسا

سجلت فرنسا 5944 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
 

كما سجلت البلاد 34 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.
 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و43 ألفا و875 إصابة، والوفيات إلى 116 ألفا و 696 حالة.


وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 262ر92 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.
 

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

فرنسا كورونا جونز هوبكنز الأمريكية الاصابات الوفيات

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