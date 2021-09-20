البلطي بـ17 جنيه والبوري بـ60 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الأسماك استقرارًا في أسواق الجملة اليوم الإثنين، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 65-75 جنيهًا للكيلو، والبوري “2” يتراوح الكيلو بين 50-60 جنيهًا للكيلو.

وسجل البلطي المزارع “1” 20-23 جنيهًا للكيلو، والبلطي المزارع “2” سجل 17-19 جنيهًا، وتراوحت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهًا للكيلو وتراوح البربون 34-40 جنيهًا للكيلو، والبربون “2” 25-35 جنيهًا للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيهًا للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيهًا للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 400 – 450 جنيهًا للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيهًا للكيلو، والجمبري "2" 200 – 250 جنيهًا.