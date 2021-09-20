الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البلطي بـ17 جنيه والبوري بـ60 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

أسماك
أسماك

شهدت أسعار الأسماك استقرارًا في أسواق الجملة اليوم الإثنين، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 65-75 جنيهًا للكيلو، والبوري “2” يتراوح الكيلو بين 50-60 جنيهًا للكيلو. 

وسجل البلطي المزارع “1” 20-23  جنيهًا للكيلو، والبلطي المزارع “2” سجل 17-19 جنيهًا، وتراوحت  أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهًا للكيلو وتراوح البربون 34-40 جنيهًا للكيلو، والبربون “2” 25-35 جنيهًا للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيهًا للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيهًا للكيلو، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو بين 400 – 450 جنيهًا للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيهًا للكيلو، والجمبري "2" 200 – 250 جنيهًا.

 

 

البلطي ب17جنيه والبوري ب60جنيه أسعار الأسماك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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