الكشف على 1276 مريضًا خلال قافلة مجانية بمدينة برج العرب الجديدة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بالحى الثامن بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية على مدار يومين، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان ، وشارك فيها 47 عضو من العاملين يمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال

وأوضح «السقعان» أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1276 مريضًا تم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل 61 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم إجراء 446 تحليلًا طبيبًا مختلفًا، و17 أشعة بالموجات فوق الصوتية، فضلًا عن فحص 86 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 914 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

وعلى صعيد آخر، هنأ الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إدارة مركز أبحاث طب الأسنان بسموحة وجميع الأطباء والعاملين بمناسبة عودة العمل للعمليات الجراحية بالمركز بعد توقف دام ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال "السقعان" إن العملية الجراحية أجريت صباح الأحد لطفل فى الرابعة من عمره يعاني من تسوس بالأسنان اللبنية وتسوس متقدمة بالضروس اللبنية حيث تم عمل حشوات تجميليه (كمبوزيت) ، وعمل علاج عصب لعدد 6 ضروس ، كما تم وضع 8 تلبيسات للحفاظ على الضروس.

أجرى العملية التى استغرقت ما يقرب من ساعتين: الدكتور جمال الدين الغريانى، أخصائى طب أسنان الأطفال، والدكتورة، سمر طه، والدكتور، وليد مختار اخصائى التخدير.