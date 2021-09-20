القيادة الجنوبية لسلاح الجو الأمريكى تهنئ وحداتها بصورة لمقاتلات روسية

هنأت القيادة الجنوبية للقوات الجوية الأمريكية وحدات سلاح الجو للبلاد بعيد التأسيس بوضع صورة لمقاتلات تشبه طائرات "سو-27" الروسية.

وقالت القيادة الجوية الجنوبية التابعة لسلاح الجو الأمريكي "عيد ميلاد سعيد للقوات الجوية الأمريكية!".

وظهرت في الإعلان صور ظلية بيضاء لـ3 مقاتلات مماثلة لـ"سو-27" تحلق في السماء على أعمدة متعددة الألوان.

وأثار هذا الخطأ انتقادات لاذعة من قبل بعض المتابعين حيث أشاروا إلى أن هذه المقاتلات لا تتبع للقوات الجوية الأمريكية.

ولاحقا تم حذف هذه الصورة من حسابات القيادة الجنوبية للقوات الجوية الأمريكية.

وتم تشكيل القوات الجوية الأمريكية كجناح منفصل في الجيش يوم 18 سبتمبر 1947.

وعلى صعيد آخر، سجلت السلطات الصحية الروسية 20 ألفا و147 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و274 ألفا و928 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن 1595 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية (أي 7.9% من المصابين الجدد).

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 793 حالة وفاة بالفيروس التاجي كورونا المستجد أو (كوفيد ــ 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 198 ألفا و218 حالة، مضيفا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 2376 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 1834 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1004 إصابات خلال الــ 24 ساعة الماضية.