أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأحاديث التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن فتح باب التطوع للمؤهلات العليا للتدريس في المدارس الحكومية بنظام التطوع.

وقال الوزير: إن هذه فكرة موجودة منذ مدة وأضفنا لها ضوابط أخرى، لقد قمت بتوقيع كتاب دوري وسوف يصدر خلال الساعات المقبلة وفيه كافة التفاصيل.

وكان قد تم فتح باب التطوع في عام ٢٠٢٠ وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين عدة ضوابط وهي

لا بد أن يكون من حملة المؤهلات العليا.



- العمل سيكون بنظام الحصة.



ـ سعر الحصة لا يجاوز 20 جنيها.



ـ لا تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرا خلال العام المالى الواحد.



ـ عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية.



ـ تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى.



ـ يتم تكليف المعلمين بالحصة ممن سبق لهم العمل ضمن 36 ألف معلم.



ـ يتم الاختيار وفق تقرير الكفاية الصادر من مدير المدرسة والموجه الأول.



ـ الكشف الأمنى على من يتم اختيارهم قبل التعاقد.



ـ تكون الاستعانة بالمعلمين وفق الاحتياج الفعلى وسد العجز.



ـ يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة.



ـ لا يعد الترخيص بالتدريس بالحصة تعاقدا.



ـ لا يجوز المطالبة بالتعيين مستقبلا.



ـ ويجوز للجهة الإدارية الاستغناء عن المستعان به في أي وقت.



ـ ليس من حق المعلم المطالبة بأي تعويضات.



ـ لا يجوز للمعلم المطالبة بالاستمرار فى العمل.



ـ عدم اشتراك المستعان بهم فى التدريس بالحصة في أعمال الامتحانات.



ـ لا يجوز اشتراكهم فى أعمال الكنترولات.



ـ يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة.



ـ لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا.



ـ يتم الترخيص للتدريس بالحصة عن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدارس.



ـ يتم توقيع المستعان بهم بالحصة على إقرار بما تضمنه البند الخامس والسادس من الضوابط المشار إليها.