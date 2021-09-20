الإثنين 20 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-9-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد،  اليوم  الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا الطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 23
الإسكندرية 32 23
وادي النطرون 33 22
طنطا 35 23
شبين الكوم 36 23
دمنهور 34 23
بلطيم 32 24
مطروح 30 24
السلوم 33 22
سيوة 37 20
بورسعيد 31 24
دمياط 31 22
الزقازيق 36 23
المنصورة 35 22
الإسماعيلية 36 22
السويس 36 23
العريش 32 23
رفح 31 22
رأس سدر 37 24
نخل 34 17
نويبع 36 25
طابا 34 24
كاترين 31 16
الطور 33 26
شرم الشيخ 37 26
الغردقة 36 27
مرسى علم 36 27
الفيوم 36 23
بنى سويف 37 23
المنيا 38 24
أسيوط 39 23
سوهاج 39 25
قنا 40 25
الأقصر 40 25
أسوان 41 25
إدفو 41 24
أبوسمبل 40 24
الوادي الجديد 40 22
شلاتين 36 28
ابو رماد 34 28
حلايب 33 29
رأس حدربة 33 29
 

مصر ارصاد جديد سوهاج الفيوم درجات الحرارة البحر المتوسط وادى النطرون الوجه البحري حالة الطقس السواحل الشمالية خبراء هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على تطوع أصحاب المؤهلات العليا للعمل بالمدارس

الطبيب المتهم فى واقعة «السجود للكلب» يفجر مفاجأة خلال اعترافاته أمام النيابة

ضبط سائق النقل المتهم بدهس إمام مسجد بمدينة نصر

«فيديو مرعب».. لحظة دهس الشيخ هانى الشحات فى مدينة نصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-9-2021

توجيه السيسى بدعم العاملين فى الفنون وتطوير التأمين الاجتماعى يتصدر عناوين الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة لأحد الأسرى.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى «30 دقيقة» داخل جنين؟

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى