شهدت محركات البحث الإلكترونية، عمليات بحث كبيرة على أسعار الحديد والجبس اليوم الإثنين 20-9-2021، وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أسعار مواد البناء في مصر، ومنها أسعار الحديد اليوم الإثنين 20 /9 /2021.

أسعار مواد البناء اليوم في مصر

واصلت أسعار طن الحديد اليوم الإثنين20 /9 /2021، حالة الاستقرار الجماعي التي يشهدها منذ أشهر في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت الأسعار في الشركات من 14600 جنيه وحتى 14300 جنيه للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم الإثنين

سجل سعر طن الحديد اليوم الإثنين، في شركة عز، 14600 جنيه.

ووصل سعر الحديد اليوم الإثنين، في شركة المصريين، إلى 14550 جنيهًا.

في حين استقر سعر الحديد اليوم الإثنين، بشركة بشاي عند 14500 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد في شركة العتال.

وجاء سعر طن الحديد اليوم الإثنين، بشركتي "العشري، 14350 جنيهًا، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركة "مصر ستيل".

وبلغ سعر طن الحديد اليوم الإثنين، بشركة عطية، 14300 جنيه، ليتساوى بذلك مع سعر طن الحديد بشركات "سرحان، والمراكبي، الكومي، المعادي".

أسعار طن الجبس اليوم الإثنين

شهدت أسعار طن الجبس اليوم الإثنين 20 /9 /2021، استقرارًا في جميع الشركات العاملة في القطاع، حيث تراوحت بين 860 جنيهًا للطن الواحد، وحتى 580 جنيهًا للطن الواحد.

بلغ سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة سيناء، 860 جنيهًا.

ووصل سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة الدولية إلى 710 جنيهات.

في حين استقر سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة المعمار، بنحو 690 جنيهًا.

بينما بلغ سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة العامرية نحو 655 جنيهًا.

واستقر أيضًا، سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة مصر سيناء، بنحو 650 جنيهًا.

بينما جاء سعر طن الجبس اليوم الإثنين، في شركة السويس، مستقرًا عند 580 جنيهًا.