لجان المتابعة تتفقد 1188 مدرسة بالغربية استعدادا للعام الدراسى الجديد

قامت فرق المتابعة بمديرية التربية والتعليم في الغربية، بجولات متابعة شملت 174 مدرسة، منها 15 مدرسة بشرق طنطا، وجرى حصر عدد من السلبيات التي تمت إزالتها خلال المتابعة، وتم إبلاغ المسؤولين عنها لاستمرار متابعتها ولإصدار تقرير مُفصل عنها.

وفي غرب طنطا تمت متابعة ١٢ مدرسة، أما في شرق المحلة فتمت متابعة 19 مدرسة، و19 مدرسة غرب المحلة، أما في إدارة زفتى فتمت متابعة 9 مدارس، وفي السنطة تمت متابعة 26 مدرسة، و15 مدرسة في إدارة سمنود، و4 مدارس في قطور، وفي إدارة بسيون تمت متابعة 9 مدارس، وكفر الزيات 23 مدرسة، وفي مدارس التعليم الفني تمت متابعة 3 مدارس، وفي مدارس التعليم الخاص تمت متابعة 3 مدارس، ليصل إجمالي المتابعات في اليوم السادس إلى 174 مدرسة، ووجود 371 سلبية تمت إزالة 238 منها، وجاري العمل على إزالة 133 سلبية بالمدارس.

يذكر أن لجان المتابعة بدأت عملها من يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر الجاري، وستستمر حتى تتم متابعة جميع مدارس المحافظة، يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري ٢٤ لسنة ٢٠٢١.

كما عقدت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، لجنة اختبارات المتقدمين لتجديد وكلاء مدارس ابتدائي بجميع الإدارات التعليمية، حيث أجريت المقابلات بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

جاء ذلك برئاسة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية كل من صبرى الدسوقى وكيل المديرية، وإيمان عبدالمعز شاهين مدير عام التعليم العام بالمديرية، وممثل لكل من التنظيم والإدارة، وكلية التربية، ومجلس الأمناء، والشؤون القانونية، ومن الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية، كانت قد أعلنت في الأول من يوليو ٢٠٢١ عن شغل وتجديد بعض الوظائف القيادية والإشرافية.

كما نفذت مديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة ناصر حسن، وكيل الوزارة ، اليوم الأحد، التدريب على خطة إخلاء مبنى ديوان المديرية، بحضور عادل داود، رئيس حي أول طنطا، وبإشراف محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد الفيومي، مسئول لجنة الأزمات والكوارث، وفريق الأمن والسلامة.