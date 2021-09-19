الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر خريطة قوافل التلقيح ضد كورونا في دمياط

التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا

‏تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم حول ما تم تنفيذه من إجراءات لتسجيل وتطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم من أعضاء هيئة التدريس وإداريين و عمال بلقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسى الجديد (٢٠٢٢/٢٠٢١). 

وتضمن التقرير وصول نسبة متلقى اللقاح للجرعة الأولى والجرعتين و المسجلين على الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان تمهيدًا لتلقى اللقاح، ٩٩.٩٦٪، مؤكدة على سرعة الانتهاء من تطعيم المسجلين قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للحد من انتشار الفيروس و العمل على توفير مناخ صحى وآمن خلال العملية التعليمية للحفاظ على سلامة الجميع.

 

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط دكتورة منال عوض قوافل

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