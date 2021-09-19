الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أيرلندا تسجل 1224 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا
كورونا

سجلت السلطات الصحية في أيرلندا، اليوم الأحد، 1224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس بالبلاد إلى 375 ألفًا و367 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية- وفقًا لصحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية، أن حصيلة الوفيات استقرت عند 5 آلاف و179 حالة وفاة، وأنه يتواجد بالمستشفيات 278 حالة خاضعة للعلاج من بينهم 63 حالة خطرة.

وأشارت السلطات إلى أنه تم تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا لـ7 ملايين و105 آلاف و991 شخصًا حتى الآن؛ من بينهم 3 ملايين و592 ألفًا و454 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

 

ايرلندا كورونا فيروس كورونا الاصابات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

يخضع لجراحة ثانية غدًا.. نضال الشافعي يطلب الدعاء من جمهوره

أزمات بالجملة.. نهاية مسلسل «شقة 6» تفتح أبواب الشكاوى بين صناعه

أهالي تلا يودعون «إسلام» بعد وفاته فى إيطاليا بظروف غامضة (فيديو)

«المستثمرين»: دخول الشركات المصرية ليبيا يسهم في زيادة فرص العمل

بداية موسم الأمطار.. أسماء ومواعيد 18 نوة تضرب الإسكندرية

إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة شقق في السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟