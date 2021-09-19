أيرلندا تسجل 1224 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في أيرلندا، اليوم الأحد، 1224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس بالبلاد إلى 375 ألفًا و367 حالة.

وأوضحت السلطات الصحية- وفقًا لصحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية، أن حصيلة الوفيات استقرت عند 5 آلاف و179 حالة وفاة، وأنه يتواجد بالمستشفيات 278 حالة خاضعة للعلاج من بينهم 63 حالة خطرة.

وأشارت السلطات إلى أنه تم تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا لـ7 ملايين و105 آلاف و991 شخصًا حتى الآن؛ من بينهم 3 ملايين و592 ألفًا و454 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.