الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. نشاط مكثف لمكتبات دار الكتب: أبرزها «أوتار» و«مواجهة الإرهاب»

دكتورة نيفين محمد
دكتورة نيفين محمد موسى

تشهد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، نشاطًا مكثفًا للمكتبات الفرعية التابعة للهيئة يومي الأربعاء والخميس؛ حيث تقيم مكتبة حدائق القبة صالونا ثقافيا بعنوان “أوتار” للشاعرة مايا خالد وذلك الأربعاء 22 سبتمبر الجاري. 

ويشهد الخميس ٢٣ سبتمبر إقامة ندوة عن "مواجهة الإرهاب" للمخرج أشرف شاهين في مكتبة الهرم، وتقيم مكتبة نادي الشمس ندوة عن “أسباب النجاح” يتحدث فيها الصحفي عبد الرحمن مؤمن مؤسس فريق طموح للكنوز البشرية.

فى الوقت نفسه، تواصل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، فعاليات التدريب الصيفي لطلبة أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية، والذي بدأ في ٢٢ أغسطس الماضي ويستمر حتى ٢٨ سبتمبر الجاري.

يستهدف التدريب ٩٤ متدربا تم  تقسيمهم إلى٤ مجموعات من الجامعات التالية: الأزهر بفروعه في المحافظات "البحيرة ، كفر الشيخ، الغربية ، المنوفية ، أسيوط"، جامعة حلوان، جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، جامعة عين شمس، جامعة بنها وجامعة الفيوم.

ينقسم المنهج إلى ٨ أيام من التدريب تشمل الموضوعات التالية: الإيداع القانوني، فهرسة الكتب العربية والأجنبية "فهرسة موضوعية ووصفية" ، بالإضافة إلى الإدخال الآلي سيمفوني عربي وانجليزي وتنظيم المقتنيات المخزنية والخارجية ويختتم التدريب بجولة ميدانية في قاعات دار الكتب للتعرف على طرق التنظيم المتبعة في كل قاعة على حده.

نيفين محمد موسى دار الكتب والوثائق القومية الإرهاب الشاعرة مايا خالد مكتبة حدائق القبة

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