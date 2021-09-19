«الوفد» ينفي تعيين حمدي قوطة رئيسًا لمجلس إدارة جريدة الحزب

نفى حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية حول إصدار المكتب التنفيذي للحزب في اجتماعه، أمس السبت، قرارًا بتعيين المهندس حمدي قوطة رئيسًا لمجلس إدارة جريدة الوفد.

وأكد الحزب في بيان رسمي، أن القرار الصادر هو تعيين المهندس حمدي قوطة نائبًا لرئيس مجلس الإدارة أي نائبًا للدكتور هاني سري الدين رئيس المجلس.

كما أكد الحزب أن الدكتور هاني سري الدين باقٍ في منصبه ولم يكن هناك أدنى تفكير للاستغناء عنه في هذا المنصب.