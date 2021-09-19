الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الوفد» ينفي تعيين حمدي قوطة رئيسًا لمجلس إدارة جريدة الحزب

قيادات حزب الوفد
قيادات حزب الوفد

نفى حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية حول إصدار المكتب التنفيذي للحزب في اجتماعه، أمس السبت، قرارًا بتعيين المهندس حمدي قوطة رئيسًا لمجلس إدارة جريدة الوفد.

وأكد الحزب في بيان رسمي، أن القرار الصادر هو تعيين المهندس حمدي قوطة نائبًا لرئيس مجلس الإدارة أي نائبًا للدكتور هاني سري الدين رئيس المجلس.

كما أكد الحزب أن الدكتور هاني سري الدين باقٍ في منصبه ولم يكن هناك أدنى تفكير للاستغناء عنه في هذا المنصب.

حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة المهندس حمدي قوطة جريدة الوفد دكتور هاني سري الدين مجلس إدارة الجريدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حدث فى سبع سنوات

الأكثر قراءة

مصر مليئة بالمبدعين.. «المتحدة» تعلن تفاصيل التعاون مع 16 شركة إنتاج فنى

«فيديو مرعب».. لحظة دهس الشيخ هانى الشحات فى مدينة نصر

بعد عرض قصته فى «الدستور».. نقل «عمرو» إلى مستشفى بنى سويف التخصصى

أول تعليق من كريم فهمى بعد خروجه من المستشفى بعد جلطة الرئة

يخضع لجراحة ثانية غدًا.. نضال الشافعي يطلب الدعاء من جمهوره

ننشر تشكيل محاكم القضاء الإدارى 2020- 2021 (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟