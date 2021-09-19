للطلاب الجدد.. تعرف على برامج علوم وهندسة الحاسبات بـ«الجلالة الأهلية»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأحد، عن البرامج الجديدة للطلاب الجدد في مجال علوم وهندسة الحاسبات بجامعة الجلالة الأهلية الجديدة وهي كالآتي:

1- هندسة الحاسب

• برنامج هندسة الحاسب

يعتمد البرنامج على المعرفة والمهارات العامة الصادرة عن الهيئة الوطنية لضمان الجودة واعتماد التعليم (NARS) لخريجي هندسة علوم الكمبيوتر، تمت دراسة المنهج المُقدم والمُراجع في الجامعات التالية: جامعة ستانفورد، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة عين شمس.

وسيكون الطلاب قادرين على فهم المفاهيم التقنية مثل: الحوسبة السحابية والحوسبة المتنقلة والنظم المدمجة وأمن الشبكات.

سيتمكن خريج هذا البرنامج من العمل كمهندس حاسبات في شركات محلية ودولية تعمل في مجال البرمجيات وتصنيع مكونات الكمبيوتر.

• برنامج هندسة الذكاء الإصطناعي

يتبنى برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي المعارف والمهارات العامة الصادرة عن الهيئة الوطنية لضمان الجودة واعتماد التعليم لخريجي علوم الكمبيوتر.

تمت دراسة المنهج المُقدم والمُراجع في الجامعات التالية: (ستانفورد، وكارنيجي ميلون، وعين شمس).

سيتمكن الطلاب من تطوير برامج ذكية تستخدم التعلم الآلي والتعلم العميق وتطبيقها على البرامج الذكية.

يمكن لخريج هذا البرنامج العمل كمهندس ذكاء اصطناعي في شركات دولية تعمل في مجال البرمجيات وتصنيع مكونات الكمبيوتر.

2- مجال علوم الحاسبات:

• برنامج علوم الذكاء الإصطناعي:

يهدف هذا البرنامج إلى إعداد علماء في الذكاء الاصطناعي يمكنهم تحويل كميات كبيرة من البيانات إلى قرارات قابلة للتنفيذ.

يُركز البرنامج على كيفية استخدام المُدخلات المُعقدة مثل الرؤية واللغات وقواعد البيانات الكبيرة في صنع القرار وتعزيز القوة البشرية.

ويتمتع علماء الذكاء الاصطناعي بفرصة العمل في الشركات الدولية العاملة في معالجة اللغات الطبيعية وشركات البرمجة الذكية.

• برنامج علوم الحاسب:

يلعب علماء الكمبيوتر دورًا مهمًا في تطوير التكنولوجيا التي تعمل على تحسين المجتمع.

يقوم البرنامج بإعداد الخريجين المتخصصين في مجالات الحاسبات والمعلوماتية.

يمكن للطالب اختيار أحد المسارات التالية، (تحليلات البيانات الضخمة أو رؤية الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات).

ستتاح لعلماء الكمبيوتر الفرصة للعمل في الشركات الدولية العاملة في شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

• برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

يُركز البرنامج على تطوير نظم معلوماتية تعتمد على البيانات والقياسات الطبية وصور الأشعة والرنين المغناطيسي، ثم يتعرف على هذه البيانات وتحليلها.

يمكن لخريجو هذا البرنامج العمل في الشركات التي تعمل في أقسام الأنظمة الطبية وتكنولوجيا المعلومات في مؤسسات الرعاية الصحية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن التقديم مفتوح للالتحاق بالجامعات الأهلية (الجلالة - العلمين الدولية - الملك سلمان الدولية - المنصورة الجديدة)، من خلال الموقع الإلكتروني http://admission.egypt-hub.edu.eg