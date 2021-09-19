الإثنين 20 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد تعينها بصندوق الملكة إليزابيث.. من هي عارضة الأزياء ناعومى كامبل؟

ناعومي كامبل
ناعومي كامبل

عينت عارضة الأزياء البريطانية ناعومى كامبل، سفيرة لـ«صندوق الملكة إليزابيث للكومنولث» الأمر الذي يعتبر من الوظائف المرموقة بالمملكة المتحدة.

صندوق الملكة إليزابيث للكومنولث، يعتبر مؤسسة تنموية خيرية دولية لدعم القادة الشبان من أجل التغيير في المجتمعات، حيث تم تأسيسه عام 2018.

ويتمثل دور كامبل في تشجيع الشباب لأن يكونوا قادة في بلدانهم، بالإضافة إلى جمع التبرعات للصندوق، وكذلك الترويج لنشاط قادتها الشبان.

من هي ناعومي كامبل التي عينت سفيرة لصندوق الملكة إليزابيث؟

ناعومي كامبل

ولدت ناعومي كامبل في الثاني والعشرون من مايو عام 1970 في لندن، فهي أبنة الراقصة الجامايكية فاليري موريس، أما والدها فقد هجر والدتها عندما كانت حامل.

ناعومي كامبل، تعتبر من أشهر عارضات الأزياء في العالم، حيث تتمتع بالكثير من المواهب حيث دخلت عالم التمثيل والغناء وحققت نجاحًا كبيرًا فيه.

ظهرت كامبل على أغلفة أهم مجلات الأزياء الأمريكية والأوروبية، حيث عملت مع مجلتي كوزموبوليتان وفوج، كما كانت أول أمرأة ذات بشرة سوداء تظهر على غلاف النسخة الفرنسية والبريطانية من مجلة فوج ومجلة تايم.

شاركت كامبل في الكثير من الأعمال الخيرية وحملات جمع التبرعات، وكانت أيضا من العارضات التي أثارت الجدل بسبب إدمانها للكحول والمخدرات في نهاية التسعينات.

قدمت ناعومي كامبل عرضها الأول أمام الجمهور في السابعة من عمرها عندما ظهرت مع المغني بوب مارلي في فيديو أغنية Is This Love في عام 1978، وفي عمر 12 عام شاركت في فيديو أغنية I'll Tumble 4 Ya لفرقة Culture Club.

خلال السنوات التالية تقدمت مسيرتها المهنية وتطورت تدريجيًا حيث عملت مع مصممين عالميين مثل عز الدين عليّة وجياني فيرساتشي والتقطت الصور مع مصورين فوتوغرافيين مثل بيتر لندبرغ وبروس ويبر.

كانت ناعومي كامبل مرتبطة بعلاقة عاطفية مع الموسيقي آدم كلايتون، وبعد انفصالهما ارتبطت مع سائق سيارات السباق Flavio Briatore ولكنهما انفصلا نهائيًا في عام 2003. وفي شهر يوليو من عام 2017 ذُكر أنَّ كامبل تواعد المليونير الكبير لويس سي كاميليري.

المملكة المتحدة ناعومي كامبل الملكة إليزابيث عارضات الأزياء جمع التبرعات

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وائل لطفي

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