إيطاليا تسجل 3838 إصابة و26 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيل 3 آلاف و838 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و26 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك مقارنة بـ4 آلاف و578 حالة إصابة و51 حالة وفاة سجلتها البلاد أمس، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأوضحت الصحة أن إجمالي إصابة كورونا في إيطاليا منذ بداية الجائحة بلغ أكثر من 4 ملايين و630 ألف إصابة بكوفيد-19، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عنه أكثر من 130 ألفًا و300 حالة وفاة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.