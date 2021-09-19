طارق نصير يشيد بدعم الرئيس السيسي الدائم للبرلمان العربي

ثمن اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، مشاركته كعضو وحيد ومشترك عن البرلمان العربي ومجلس الشيوخ.

وأكد طارق نصير، خلال استقبال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، سعادته الكاملة بعضوية البرلمان العربي، التي اعتبرها تكليفًا كبيرًا ومسئولية، للاهتمام والدراسة، والعمل على رفع الشأن العربى في كل المناحي ذات الإطار المشترك بالدول العربية، سواء سياسيًا أو مجتمعيًا أو اقتصاديًا بحسب بيان صدر عن الحزب اليوم.

وأشاد بالاستراتيجية المتنوعة التي يدعمها عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، لدعم العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، في إطار دبلوماسية واضحة، تتبنى القضايا العربية، وتضعها في الإطار الصحيح عند طرحها على المحافل الدولية.

ووجه أمين عام حزب حماة الوطن الشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إدارته الحكيمة لمجلس الشيوخ، ومدى فخر جميع الأعضاء بهذه القيادة المتميزة والمتعاونة في آن واحد.

كما وجه الشكر لرئيس البرلمان العربي على المجهود الكبير في إدارة البرلمان الذي يتسم بالإيجابية، والقدرة والاحترافية، خاصة في إدارة العديد من القضايا والملفات الهامة للوطن العربي، التي تركت أكبر الأثر على الشعوب العربية، ومنها ملف «حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية» و«قضية المغرب مع إسبانيا»، والمشاركة مع البرلمان الدولي، والشراكة في عدة ملفات، من أهمها «مكافحة الإرهاب»، وأيضًا العديد من الإنجازات للبرلمان العربي، فضلًا على تقدير رئيس البرلمان العربي، للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه الدائم للبرلمان العربي.