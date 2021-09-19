عايدة رياض: سعيدة بدعم الرئيس السيسى للفن والفنانين

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد، عقب اجتماعه مع د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من رؤساء الوزراء دعمه الشديد لمنظومة دعم وحماية الفنانين وتحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم الفئات الإبداعية والفنية، داعمًا موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي.

وأوصلت الفنانة عايدة رياض شكرها الكبير للرئيس السيسى بشأن دعمه وجهوده تجاه نقابة الممثلين وكل من يعمل في المجال الفني، لافتة إلى أن أب لكل المصريين ويعم على الدعم الكامل لكل أفراد المجتمع.

وقالت عايدة، لـ"الدستور"، إن قرارات الرئيس السيسي لعلاج الفنانين على نفقة الدولة، ليس جديدًا عليه فهو يحرص دائمًا على الاهتمام بجميع المواطنين بكل أطيافهم وأعمالهم المختلفة.

وقالت عايدة إن اهتمام الرئيس السيسى بالسؤال على الفنانين بنفسه تكريم كبير لهم، ونحن نعمل وفقًا لحالة الدعم الكبير التي يقدمها لنا طوال الوقت.

واختتمت: "نتمنى أن نكون عند حظن ظنه طوال الوقت من خلال تقديم أعمال جيدة وذو أفكار تفيد المجتمع المصري والعربي أيضًا".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيان لها أعربت خلاله عن تقديم الشكر للرئيس السيسي، بشأن المبادرة الرئاسية الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة.

وأصدرت النقابة بياناً قالت فيه: يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني مصر بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، على رعايته الدائمة وحرصه على الشعب المصري وبخاصة الفنانين الذين شملهم بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل (الشيخوخة والعجز وغيرها)".

وعلقت نقابة المهن التمثيلية على تكليفات الرئيس السيسي الخاصة بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر.