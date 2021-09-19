أخلاقيات الإعلام الرياضى ندوة بالمهن الرياضية بالمنصورة

تعقد نقابة المهن الرياضية بالدقهلية ندوة تثقيفية لأعضاء النقابة من الإداريين والمدربين للألعاب الرياضية المختلفة، وذلك بإستاد المنصورة الرياضي صباح الأربعاء القادم، يحاضر فيها الدكتور مجدي الداغر أستاذ الاعلام والصحافة بجامعة المنصورة، صرح بذلك الكابتن رياض فرج نقيب المهن الرياضية بالدقهلية، والذي أكد على أهمية الإعلام الرياضي في نشر ثقافة التسامح والبعد عن العنف والتعصب والتنمر ضد المنافس.



كما أشار نقيب المهن الرياضية إلى أن الندوة سوف تتناول سلبيات الإعلام الرياضي في مصر، وكيفية معالجة التعصب الرياضي، ودعم التشجيع الذى ينمى روح التنافس بين الفرق الرياضية بعيدا عن الكراهية والعنف، وقال إن الندوة سوف تتضمن طرح استراتيجيات جديدة نحو إعلام رياضي خال من التعصب، وأكثر وعياً بقضايا المجتمع ويستهدف نشر روح التسامح بين اللاعبين وبين الروابط الرياضية، وكذلك النهوض بالبرامج الرياضية التي تؤكد تنمية الأخلاق الرياضية في الألعاب والأنشطة المختلفة.