الأحد 19 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أخلاقيات الإعلام الرياضى ندوة بالمهن الرياضية بالمنصورة

جريدة الدستور

تعقد نقابة المهن الرياضية بالدقهلية ندوة تثقيفية لأعضاء النقابة من الإداريين والمدربين للألعاب الرياضية المختلفة، وذلك بإستاد المنصورة الرياضي صباح الأربعاء القادم، يحاضر فيها الدكتور مجدي الداغر أستاذ الاعلام والصحافة بجامعة المنصورة، صرح بذلك الكابتن رياض فرج نقيب المهن الرياضية بالدقهلية، والذي أكد على أهمية الإعلام الرياضي في نشر ثقافة التسامح والبعد عن العنف والتعصب والتنمر ضد المنافس.


كما أشار نقيب المهن الرياضية إلى أن الندوة سوف تتناول سلبيات الإعلام الرياضي في مصر، وكيفية معالجة التعصب الرياضي، ودعم التشجيع الذى ينمى روح التنافس بين الفرق الرياضية بعيدا عن الكراهية والعنف، وقال إن الندوة سوف تتضمن طرح استراتيجيات جديدة نحو إعلام رياضي خال من التعصب، وأكثر وعياً بقضايا المجتمع ويستهدف نشر روح التسامح بين اللاعبين وبين الروابط الرياضية، وكذلك النهوض بالبرامج الرياضية التي تؤكد تنمية الأخلاق الرياضية في الألعاب والأنشطة المختلفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانتحار الذى ينزل من الصنبور!

الأكثر قراءة

يخضع لجراحة ثانية غدًا.. نضال الشافعي يطلب الدعاء من جمهوره

بداية موسم الأمطار.. أسماء ومواعيد 18 نوة تضرب الإسكندرية

ليبيا: إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة 30 سبتمبر

«أمطار خفيفة وشبورة مائية».. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد إثارته الجدل.. مخرج «شقة 6» يدافع عن المسلسل

حبس المحامى المتهم بتعليق منشور تهديدى بمجمع محاكم المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نهاية المؤسسات قبل الدولة.. لنتعلم حقيقة أمريكا

جمال-أسعد

خانة الديانة

مؤمن المحمدي

النادى والقبيلة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (18).. اغتيال الدكتور فرج فودة

محمد حامد سالم

المسمار النادى فى نعش علاء عبدالهادى.. ردًا على أكاذيب المهزوم وتابعه المحامى العجوز

محمد مرعي

بايدن ومصر ويأس اليسار الأمريكى

ماجد حبته

عروس داعش خلعت الحجاب!

حسين دعسة

إيران مخلب قط منظمة شنغهاى!

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى بالسجون الإسرائيلية يعانون من آثار تنكيل وقمع

سفارة إسرائيل فى القاهرة: لابيد بحث ملف غزة مع شكرى

خدعة للتضليل.. لماذا كذب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بشأن مكان الأسيرين؟