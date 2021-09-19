النيابة تحيل لص المساكن إلى محكمة جنح السلام

أصدرت اليوم، نيابة السلام بالقاهرة قرارًا بإحالة عاطل لمحكمة الجنح، بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب «كسر الباب»، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من أحد المواطنين، يفيدوا فيه بتعرضه لسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقته التي يقطن بها، مضيفًا أنه وجد باب الشقة مكسورًا ولا يشك في أحد.

وبجمع وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى هوية مرتكب الواقعة، حيث تبين أنه عاطل "مسجل خطر" سرقات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة أمنية، تم ضبط المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث ضبط بحوزته المسروقات التي استولى عليها، بالإضافة إلى مسروقات أخرى قام بسرقتها بنفس الطريق من داخل أخرى.