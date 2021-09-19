الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تعاقب تاجر مخدرات في روض الفرج بالسجن المشدد

محكمة
محكمة

عاقبت اليوم محكمة جنايات القاهرة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بالإتجار في المخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخدا من دائرة قسم شرطة روض الفرج مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة قيام المتهم بحيازة وإحراز كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها، وأقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها وتوزيعها علي العملاء.

كان ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، ألقت القبض على المتهم متلبسا بالمواد المخدرة بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وإحالته إلى النيابة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 7 سنوات.

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