وكيل صحة الغربية يتابع حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» في طنطا

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، مساء اليوم، انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا ومساعدتهم في التسجيل لتلقي اللقاح في نفس اليوم ، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وتستهدف الحملة تسجيل اسماء المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح وتشجيعهم لإعطائهم اللقاح، خلال الفرق الميدانية للتواصل المجتمعي المجهزة "بالتابلت" للتسجيل الفوري وتوجيه المواطنين لتلقي اللقاح في ذات اليوم بمركز شباب سبرباي المجهز كامل لاستقبال المواطنين.

معًا نطمئن.. سجل الآن

وتفقد الأتوبيس المتنقل والمخصص لهذا الغرض والذي يأتي ضمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد وخاصة في المناطق الأكثر ازدحاماً وتقديم الخدمة للمواطن أينما يكن.

معًا نطمئن.. سجل الآن

واوضح أنه سيستمر لمدة 10 أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءًا، ويوجد به عدد 30 فرداَ من فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى ومزودين بأجهزة "تابلت" متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح ، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تلقي 3 مليون مواطن للقاح بنهاية ديسمبر المقبل

معًا نطمئن.. سجل الآن

واضاف أن الأماكن التي سيجوبها الأوتوبيس هى منطقة الاستاد أمام نادى سيتى كلوب، شارع ٣٦٠، منطقة الخدمات الحكومية، أمام موقف سبرباى ومكتب بريد سبرباى، أمام نادى ماتربكس، أمام مول طنطا المنطقه اللوجستية،للوصول إلى أكبر عدد تسجيل لتلقى اللقاح،مضيفًا أن الحملة تبدأ العمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً،لمساعدة المواطنين على التسجيل لهم وتوجيهم على مركز شباب سبرباي لتلقى اللقاح.

معًا نطمئن.. سجل الآن

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