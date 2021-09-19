12 وفاة و2777 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى منغوليا

سجلت وزارة الصحة في منغوليا، 2777 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 275 ألفا و146 حالة .

كما سجلت وزارة الصحة المنغولية- وفق ما نشرته وكالة أنباء منغوليا "مونتسام"، اليوم الأحد- 12 وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1035 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بـ"كوفيد-19" ارتفع إلى أكثر من 230 ألف حالة، بعد شفاء 6 آلاف و566 مريضًا بكوفيد في الساعات الماضية، بينما لا يزال هناك 21 ألفًا و391 مريضًا بكورونا يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفيات.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم، من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.