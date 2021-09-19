الأحد 19 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تطوير كورنيش الوراق.. والأهالي: يعيد الروح للمكان مرة أخرى

تطوير كورنيش النيل
تطوير كورنيش النيل بالوراق

تشهد كورنيش النيل الموجود بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة تطويرا جاريا، وذلك تحت إشراف رئيس الحي هاني السيسي، وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعاونة.

وتم بناء سور خرساني وحديدي لمعظم الكورنيش، وجاري استكمال الباقي، كما تم رفع وإزالة القمامة التي كانت تحيط المكان علاوة على تجميل ورصف الكورنيش النيل بالكامل.

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تطوير كورنيش النيل بالوراق

وقالت نوران حمدي، إحدى سكان منطقة الوراق، إنه خلال العامين الماضيين كان قد تم تطوير كورنيش النيل بالوراق بالكامل حتى أصبح متنزه لكافة أهالي المنطقة، لافتة إلى أنه أيضا وقتها كان هناك مقاعد وكافيهات حتى تحول الكورنيش لمكان ترفيهي راقي.

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تطوير كورنيش النيل بالوراق

وتابعت أن سرعان ما تبدل الحال وسيطر على المكان العديد من البلطجية، وسادت حالة من الإهمال تسببت في تكسير السور وإلغاء أماكن جلوس الأهالي، وتحول إلى أن أصبح مقلب للقمامة، ووكر للبلطجية، مشيرة إلى أن إعادة إلقاء الضوء عليه والاهتمام به يعيد الأمل للأهالي مرة أخرى في إعادة الروح للمكان.

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تطوير كورنيش النيل بالوراق

بدورها، أكدت سامية عادل، أن خطوة التجديد والتطوير لكورنيش النيل تدعو للتفاؤل، خاصة وأن كورنيش النيل يعتبر واجه للمنطقة بالكامل.

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تطوير كورنيش النيل بالوراق

وأشارت إلى أنه خلال الأوقات الماضية كان هناك مطاعم وكافيهات عديدة على الكورنيش إلا أنه بالتدريج تغير الحال وأصبح حال الكورنيش متدهور خاصة أسواره والتي تم تكسير معظمها وأصبحت تشكل خطر على المارة والأهالي.

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تطوير كورنيش النيل بالوراق
كورنيش النيل تطوير كورنيش النيل تطوير كورنيش النيل بالوراق محافظة الجيزة حي الوراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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