إخلاء سبيل 12 متهما في قضية غسيل أموال بريد بمطروح

قررت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار حسني عليان، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 12 متهما من المحبوسين احتياطيا في قضية غسيل الأموال بمكاتب بريد مطروح، بالإضافة إلى استمرار حبس اثنين آخرين من المتهمين على ذمة القضية.

وقالت رشا رشاد، محامية عددا من المتهمين في القضية رقم 3250 لسنه 2020 خلال حديثها لـ"الدستور"، أنه تم اليوم إخلاء سبيل 12 متهما في قضية البريد المشهورة بأكبر قضية غسيل أموال في مصر بعد استمرار حبسهم أكثر من عام ونصف.

وأوضحت أنه تم استمرار حبس اثنين آخرين من المتهمين احتياطيا على ذمة القضية، مؤكدة على أن قضية البريد هي أكبر قضية غسيل أموال في مصر.

وكانت قد قررت محكمة جنايات مطروح "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، في 4 سبتمبر 2021، تأجيل قضية قتل البرنس هاشم الذي يبلغ من العمر 26 عاما والمقتول شنقا على يد زوجته وعشيقها إلي جلسة 4 أكتوبر 2021 للمرافعة.

جاء ذلك في مجمع محاكم مرسى مطروح بعضوية المستشار ضياء محمد وياسر يوسف وأيمن بديع ومحمود بلال أمين السر.

وترجع تفاصيل الواقعة أن استقبلت مستشفي مطروح العام البرنس هاشم الذي يبلغ من العمر 26 عاما جثمان هامد وذلك نتيجة اختناق عن شنق وتم التحفظ على الجثمان وتحويله الي الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة قبل استخراج تصريح الدفن.

وكشف عمر السعيد، وكيل النائب العام لنيابات مطروح، تفاصيل حول لغز مقتل " البرنس هاشم " الذي يبلغ من العمر 26 عاما على يد زوجته وعشيقها خنقا.

وناظرت النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحليم رئيس نيابة مطروح الجزئية جثمان البرنس ومحل الواقعة، وبدأت التحقيقات مع زوجته التي أنكرت أن ليس هناك شبهة جنائية، ولكن النيابة العامة كشفت لغز مقتل الشاب عمدا بالإضافة إلى تحريات أجهزة البحث الجنائي.