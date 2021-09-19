الأحد 19 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة يكلف بسرعة إنهاء تطوير ضغوط المياه بالساحل

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير ضغوط المياه بالساحل

أجرى الدكتور حسام للدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، عدة جولات بأحياء شمال القاهرة، و تابع خلال جولته أعمال مشروع تحسين ضغوط المياه بمنطقة أغاخان بحي الساحل، بحضور رئيس حي الساحل، وأكد على سرعة الانتهاء من أعمال المشروع وإعادة الشيء لأصله.

كما أجرى نائب محافظ القاهرة جولة لمتابعة أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع العاشر بحى الزاوية الحمراء بحضور رئيس الحي، وأكد على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله في أسرع وقت ممكن. 

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نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير ضغوط المياه بالساحل


في سياق آخر.. كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لتسكين المواطنين الذين تم نقلهم من عزبة ابو قرن العشوائية "بمدينة معا" التي أنشأتها الدولة بديل العشوائيات بحي السلام ثان ومدى توافر الخدمات الخدمات المقدمة لهم . 
وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء وهو الشعار الذي تحمله مدينة معا " بناء الإنسان قبل المكان "

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نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير ضغوط المياه بالساحل

 .

- خلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعا ملموسا


وأكد محافظ القاهرة أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة. 
وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة المركز الطبي بالمدينة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر مخزون كاف من الأدوية وتواجد سيارات الإسعاف ، كما تفقد موقف الأتوبيس لمتابعة خطوط سيارات النقل العام الجديدة التى تم توفيرها والتي تسهل تنقل المواطنين وتربط المدينة بمعظم ميادين العاصمة كرمسيس والتحرير والسيدة عائشة والعباسية وروكسي وجسر السويس.

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نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير ضغوط المياه بالساحل


كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لإنشاء مركز الشباب وحمام السباحة وحديقة الأطفال، ثم انتقل لمنطقة الأسواق حيث تأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر والأرز والزيت والخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك بوفرة وبأسعار مناسبة .

وطالب خلال الجولة بسرعة الانتهاء من منافذ صرف المقررات التموينية للمواطنين بالمدينة تسهيلاً لحصول المواطنين عليها ، كما طالب الجمعيات الاهلية بالنزول لمدينة معا وتفعيل دورها في مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين .

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نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير ضغوط المياه بالساحل
حي الزاوية الحمراء حي الساحل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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